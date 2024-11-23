İnşaat işçileri gözaltına alındı

Emek Servisi

Adana’da eylemde olan SASA Polyestere ait PTA tesisinin ana yüklenicisi Gemont’ta çalışan işçilere polis müdahale etti. MA'nın haberine göre, taşeron Gemont Endüstri'de çalışan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası üyesi 670 işçi, 2 aylık ücretlerini alamadığı için 20 Kasım'da iş bırakma eylemi başlattı.

İşçilerin fabrika idari binası önünde açıklama yapması polis tarafından engellendi. Polis, sendika başkanı Mustafa Adnan Akyol, MYK üyesi Barış Kaya, Adana İl Temsilcisi ile işçiler dahil 12 kişiyi gözaltına aldı.