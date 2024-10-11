İnşaat işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

Kadıköy Fikirtepe’de iş hakları işveren tarafından gasp edilmeye çalışan inşaat işçilerinin Emlak Konut GYO önünde yaptıkları 3 günlük kararlı direnişleri kazanımla sonuçlandı. İşçiler kazanım elde etmenin en önemli nedeninin dayanışma olduğunu belirtti. Açıklanan verilere göre, en çok iş kazasının gerçekleştiği inşaat sektöründe çalışan işçiler, Türkiye’nin dört bir yanından iş güvenlik önlemlerinin artmasını ve yasal olan sendika haklarını almak için mücadele ediyor.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Fikirtepe’de, şantiyeler havzasında yüklenici firma olan Emlak Konut ve Mayf İnşaat’ın şantiyesinde çalışan İnşaat-İş üyeleri, 3 gün önce gasp edilmek istenen hakları için Emlak Konut GYO önünde yasal olan sendika haklarını almak için eyleme geçti. İşçilerin direniş kararlılığı karşısında işveren görüşme talebinde bulundu. Yapılan görüşmede işçilerin tüm talepleri kabul edildi. İşçiler, diğer direnen işçilere mücadele ve dayanışmanın önemini vurgulayarak direnen işçilerin pes etmemeleri gerektiğine dikkat çekti.