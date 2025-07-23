İnşaat işçilerinin sıcak havayla mücadelesi

Kütahya’da inşaat işçileri, sıcak havaya rağmen zorlu mesailerini sürdürüyor.



Sıcak havaya rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için tuğla taşıyan, sıva yapan, beton döken, demir bağlayan ve tesisat döşeyen inşaat işçileri, yüksek hava sıcaklıklarında kimi zaman 10 saat çalışıyor.

Sabah saatlerinde mesailerine başlayan inşaat işçileri, sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğle saatlerinde de çalışmaya devam ediyor. İşçiler, başlarına şapka, bez takarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. İşçilerin soğuk su içerek ve başlarına su dökerek serinlemeye çalışıyor.

Kütahya’nın Akkent Mahallesi’nde çalışan inşaat işçileri, "Sıcak bizi çok etkiliyor, 10 derece birden arttı. Eskisi gibi değil. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası çalışacaksın bir şekilde. Sıcağa karşı şapka takarak, bol su içerek, bez sararak bir şekilde önlem alıyoruz. Öğleden sonra özellikle daha fazla etkiliyor. Gölge bulur isek gölgeye kaçmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hayatımızı kazanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştular.

Kütahya’da hava sıcaklığının bugün 40 dereceye ulaştığı belirtildi.

(ŞEN-