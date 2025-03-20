İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi ağır yaralı

Emek Servisi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Atakent mahallesinde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5'inci katındaki iskele çöktü. Alınmayan önlemlerin getirdiği kazada 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün sabah saatlerinde Akdeniz Caddesi'de yapımı devam eden 7 katlı inşaatın 5’inci katındaki iskelenin çökmesi sonucu meydana geldi. İskelede çalışan İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli 2 işçi iskelenin çökmesi sonucu 5’inci kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldılırken arkadaşlarının yaralandığını gören işçiler sinir krizi geçirdi.

DHA'ya konuşan görgü tanığı Ahmet Oral, "Buradan motorla geçiyordum kalabalığı gördüm 2 kişinin yerde yattığını gördüm. Allah şifalar versin durumları kritik gibiydi. Birisi kaldırımın orada diğeri de bu tarafta yerde yatıyordu" diye konuştu. Başka bir ihmal haberi de Kocaeli'den geldi. Kocaeli’de Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'taki inşaatta çalışan 61 yaşındaki işçi Orhan C. çalıştığı inşaatta 2 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı. İşçinin tedavisi kaldırıldığı hastanede dün devam etti.