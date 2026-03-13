İnşaat maliyetinde artış
TÜİK, ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre inşaat üretim endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 8 arttı. Bina inşaatı sektörü aylık yüzde 0,1 azaldı.
Kaynak: AA
Buna göre endeks, ocak ayında yıllık bazda yüzde 8 artış kaydetti.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,1, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldiği görüldü.
İnşaat üretim endeksi, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı.
Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 0,1 azalış gösterirken, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,8 artış gösterdi.