İnşaat maliyetleri mayısta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,88, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,40 oranında artış gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi ise yüzde 0,52 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 17,81 artarken, işçilik maliyetlerinde yüzde 31,39’luk artış kaydedildi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ DE YÜKSELİŞTE

Mayıs ayında bina inşaatı maliyet endeksi, nisan ayına göre yüzde 0,81 artarken, yıllık artış oranı yüzde 22,46 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde bina inşaatlarında kullanılan malzeme endeksi aylık yüzde 1,08, işçilik endeksi ise yüzde 0,35 oranında artış gösterdi. Yıllık olarak malzeme maliyetlerinde yüzde 18,24, işçilikte ise yüzde 30,40 oranında artış yaşandı.

BİNA DIŞI YAPILARDA İŞÇİLİK ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise Mayıs 2025’te aylık bazda yüzde 1,11 yükseldi. Yıllık artış oranı yüzde 22,20 oldu.

Aynı dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 1,11, işçilik endeksi ise yüzde 1,12 oranında artarken; yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 16,46, işçilik maliyetleri ise yüzde 35,03 artış göstererek sektörün en yüksek kalemlerinden biri oldu.