İnşaat maliyetleri yıllık yüzde 69,98 arttı

TÜİK, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi 'verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi. Yıllık bazda işçilik maliyeti yüzde 108,04 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,11, yıllık bazda yüzde 69,98 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi.

İŞÇİLİK MALİYETİNDE YÜZDE 108,04 ARTIŞ

Aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 55,17, işçilik maliyeti yüzde 108,04 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyeti, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

MALZEME ENDEKSİ YÜZDE 62,93'E YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.