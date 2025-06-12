İnşaat maliyetlerinde mayıs artışı yüzde 1,7

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 22,69 oldu. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,01 artarken, işçilik endeksinde artış yüzde 1,07'de kaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,00, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış gösterdi.

MALZEME ENDEKSİ YÜZDE 2,15 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,76 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,11 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK MALİYET ARTIŞI YÜZDE 21

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 15,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,10 arttı.