İnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta arttı

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs 2025'te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 Aylık Sektör Raporu’na göre, inşaat sektöründeki büyüme 23 alt sektörün 15’inde üretim artışıyla desteklenirken, 8 alt sektörde ise gerileme yaşandı.

ALÇI ÜRÜNLERİ YILIN İLK BEŞ AYINDA ZİRVEDE

Ocak-Mayıs 2025 döneminde en yüksek üretim artışı yüzde 16 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde görüldü. Bunu sırasıyla plastik inşaat malzemeleri, yalıtımlı kablolar, havalandırma donanımları, metalden kapı ve pencereler, mermer ve granit, seramik kaplama malzemeleri ile demir çelik inşaat ürünleri izledi.

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE SERT DÜŞÜŞ

Aynı dönemde üretimi en fazla düşen kalem yüzde 17,9 ile seramik sağlık gereçleri olurken, bu ürünü yüzde 16,2 düşüşle kilit ve donanım eşyaları takip etti.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ TEMMUZDA TOPARLANDI

Haziran ayında yaşanan gerilemenin ardından, temmuzda mevcut inşaat işleri seviyesi toparlanarak bir önceki aya göre 2,3 puanlık artış gösterdi. Bu toparlanmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ve mevsimsel koşulların etkili olduğu belirtildi. Siyasi beklentiler, uygulanan ekonomi politikaları, deprem bölgesindeki faaliyetler ve kentsel dönüşüm çalışmaları, sektörün mevcut iş seviyesini belirleyen ana unsurlar arasında yer almaya devam ediyor.

YENİ SİPARİŞLERDE KISMİ GERİLEME

Temmuz ayında yeni alınan iş siparişleri, olumsuz hava koşulları ve afetlerin etkisiyle 0,6 puanlık bir düşüş yaşadı. Faiz indirimleri henüz yeni siparişler üzerinde olumlu bir etki yaratmış değil.

ABD'DEN İLAVE TARİFE UYGULAMASI

Raporda öne çıkan bir diğer önemli gelişme ise ABD’nin ithalata yönelik uygulamaya koyacağı yeni ek tarifeler oldu. 7 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte, mevcut gümrük vergileri korunurken bazı ülkelere ek tarifeler getirileceği duyuruldu. Türkiye’ye uygulanacak ilave tarife oranı yüzde 15 olarak açıklandı.

TÜRKİYE ABD PAZARINDA AVANTAJLI KONUMDA

Raporda, Türkiye’nin bu ilave tarife oranıyla görece düşük vergilendirilen ülkeler arasında yer aldığı ve bu durumun Türkiye’yi ABD pazarında pozitif ayrıştırdığı ifade edildi. Özellikle metal ürünleri dışındaki inşaat malzemesi sanayisinin, Asya ülkelerine uygulanan daha yüksek tarifeler karşısında rekabet avantajı elde edebileceği vurgulandı.