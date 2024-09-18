İnşaat şantiyesi değil, sanki bir cinayet mahali

Emek Servisi

Her gün yurdun çeşitli yerlerinde iş cinayetleri işlenmeye devam ediyor. Dün Bursa’nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 8 katlı inşaatın en üst katında çalışan 30 yaşındaki Aziz Çapkın, beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Çapkın, şantiyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Çapkın hastanede hayatını kaybetti.

Önceki gün Kayseri’nin Bünyan ilçesi Tuzluhisar Mahallesi’nde de forklift operatörü olarak çalışan Selman Yıldırım, yükleme yaptığı sırada forklift devrildi. Forkliftin altında kalarak ağır yaralanan Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan inşaatta çalışan Zeki S. üzerine inşaat malzemesi düşmesi sonucu yaralandı. Bir başka kaza da Van'da meydana geldi. Van'ın Edremit ilçesinde ayağı harç karma makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.