İnşaat sektöründe güven son 33 ayın en dibinde

2025 yılı Nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde bir önceki aya göre düşüş kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, üç ana sektörde de güven endekslerinin gerilemesi dikkat çekti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN YÜZDE 4.3 DÜŞTÜ

Hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 114,4 seviyesindeyken, nisan ayında 109,5’e gerileyerek yüzde 4,3 oranında düşüş gösterdi. Son üç aylık dönemdeki iş durumu endeksi 114,9’dan 107,3’e, hizmetlere olan talep endeksi ise 115,2’den 107,2’ye düştü. Bu alt kalemlerdeki düşüş sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 6,9 olarak kaydedildi. Öte yandan, gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentisi bir önceki aya göre hafif bir artış göstererek 113,2’den 114,1’e yükseldi.

PERAKENDE GÜVENİNDE DÜŞÜŞ YÜZDE 2,5

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de nisan ayında düşüş gösteren sektörlerden biri oldu. Martta 113,4 olarak ölçülen endeks, nisan ayında 110,6’ya gerileyerek yüzde 2,5 oranında azaldı. Sektörde son üç aya ilişkin iş hacmi ve satışlar endeksi 126,4’ten 123,2’ye düşerken, mevcut mal stok seviyesi 93,4’ten 91,2’ye indi. Gelecek üç aya ilişkin satış beklentisi de 120,4’ten 117,4 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DİBİ GÖRDÜ

İnşaat sektöründe de güven endeksi nisan ayında önemli bir gerileme yaşadı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilerle martta 88,9 olan endeks, nisan ayında 85,1 seviyesine inerek yüzde 4,2 oranında düşüş gösterdi. 2022 yılının ilk yarısında endeks 80-85 seviyelerinde dalgalanma göstermişti. Böylece inşaat sektörüne güven 85,1 ile son 33 ayın en düşük seviyesine inmiş oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 84,6’dan 83,0’a düşerken, önümüzdeki üç ay için öngörülen toplam çalışan sayısı beklentisi 93,2’den 87,2’ye geriledi. Bu kalemdeki düşüş yüzde 6,4 ile dikkat çekici seviyeye ulaştı.