İnşaat şirketi mahkeme kararlarını tanımıyor

Haber Merkezi

Hatay’da mahkeme kararlarına rağmen çevre katliamı durmuyor. Kentin dört bir yanında mahkeme kararlarını tanımayan şirketler faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Samandağ’daki Gürkal İnşaat’a ait beton santralı. Mahkeme kararlarına rağmen faaliyetini sürdüren beton santralına karşı yurttaşların mücadelesi devam ediyor.

12 Haziran’da ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptaline ilişkin açılan dava öncesi bölge halkı katılım çağrısı yaptı. Mahalle sakinlerinden Mevlüt Oruç, beton santralının yerleşim alanlarına çok yakın olduğunu hatırlattı. Oruç, Asi Nehri’nin ve çevresindeki hayvanların zarar gördüğünü de anımsattı. Yöre halkı “Biz sadece yasaların uygulanmasını istiyoruz” dedi.