İnşaat üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 24,9 arttı

İnşaat üretim endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 24,9, aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı. Bina inşaatı yıllık yüzde 26,9, bina dışı yapılar yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 23,6 yükseldi.

Ekonomi
  • 15.08.2025 10:56
  • Giriş: 15.08.2025 10:56
  • Güncelleme: 15.08.2025 11:10
Kaynak: AA
İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

YILLIK ARTIŞ DETAYLARI

Buna göre, endeks haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 23,6 yükseldiği görüldü.

AYLIK ARTIŞ ORANLARI

İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

Endeks, haziranda bina inşaatı sektöründe ve bina dışı yapıların inşaatında bir önceki aya göre yüzde 3,1, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 3,7 artış gösterdi.

