İnşaat üretim endeksi martta sert düştü

2025 yılında ekonomide oluşan durgunluk ve ivme kaybı inşaat sektöründe de sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre,inşaat üretim endeksi 2025 Mart döneminde bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında azaldı.





İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,0 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 AZALDI

İnşaat üretim endeksine bakıldığında inşaat üretiminin 2025 yılında ivme kaybı yaşadığı görüldü. Ocak 2025'te aylık artış yüzde 5,3 olurken, şubatta ise düşüş yüzde 0,4, martta yüzde 2,5 oldu.

BİNA İNŞAATI ENDEKSİNDE SERT DÜŞÜŞ

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.