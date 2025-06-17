İnşaat üretimi 4 aydır düşüyor

İnşaat üretiminde yılbaşından bu yanan yaşana düşüş sürüyor. Yüksek faiz ortamına 19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyon da eklenince inşaat üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine öre yıllık artış ise yüzde 9,5 oldu.

BİNA İNŞAATINDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 11,6

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

BİNA İNŞAATINDA AYLIK DÜŞÜŞ

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,6 azalırken, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.