İnşaat ve göçükte 2 işçi öldü

Emek Servisi

Neredeyse her gün işçiler, iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Dün de en az 2 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Manisa’da göçük altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz’ün cansız bedenine ulaştı. Mersin’de de ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir işçi çalıştığı inşaatta yüksekten düştü. Mersin Mezitli’de Merkez Mahallesi 52136 Sokak’ta bir inşaatta çalışırken yüksekten düşen Suriyeli işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.