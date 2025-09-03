İnşaat yılan hikâyesine döndü: Bitmeyen hastane

Samsun’un Canik ilçesinde yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesi adeta yılan hikâyesine döndü. 2012 yılında ön proje hazırlanması için çıkan danışmanlık ihalesinde 116 bin TL’lik sözleşme imzalanırken hastanenin yapım ihalesi 2020 yılında imzalandı. Ancak ihale çok tanıdık bir isme gitti.

1 milyar 497 milyon 913 bin 543 TL’lik yaklaşık maliyet bedeli belirlenen ihale 1 milyar 69 milyon TL’lik teklif AKP’ye yakınlığıyla bilinen Halil Bağıban’ın sahibi olduğu Gürbağ Grup’a verilirken Aralık 2022’de hastaneye süre uzatımı verildi. Bu tarihte teslimi sağlanamayan hastanenin daha sonra 2023 yılında sonra 2024 yılı başında, ardındansa 2024 yılı sonunda, son olaraksa 2025 Haziran’da bitirileceği belirtildi. Hastane için yüklenici firma tarafından 28 Şubat 2025’te geçici kabul başvurusu yapılırken hastanenin hasta kabulüne başlayacağı gün bu şekilde yılan hikâyesine döndü.

ZEMİN KAYDI İDDİASI

Ancak hastaneye dair dikkat çeken tek husus bununla da sınırlı kalmadı. Samsun Şehir Hastanesi’nin “zemininin kaydığı” bu nedenle henüz faaliyete geçirilmediği ileri sürüldü.

CHP’li Samsun Milletvekilli Murat Çam, “Şevlerde bir heyelan riski var ve bu nedenle hastane inşaatı sırasında zemini sağlamlaştırmak için 5 kat aşağıya indiler. Ancak şevler esnemesi ana yapıya tesir potansiyeli taşıyor. Bunun da küçük maliyetlerle halledilebileceğine inanmıyorum” dedi.

Çam, Gazi Devlet Hastanesi’nin, Samsun Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte taşınacağını anımsatarak böylelikle şehir merkezinde 2’nci basamak sağlık hizmeti veren bir kamu kurumu kalmayacağına dikkat çekti. Çam, “2010 yılında toplam 10 yıl hizmet verebilecek öngörüsüyle Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ni inşa ettiler. 2020’de yetmeyeceği anlaşılınca ya da birilerine para kazandırmak gayesiyle Samsun Şehir Hastanesi’ni yaptılar. Öngörüsüzlük buradan okunabilir” diye konuştu.

AKP’YE YAKINSAN İŞLER TIKIRINDA

Samsun Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesini alan Gürbağ Grup’un adının geçtiği skandalların ve aldığı ihalelerinin bir kısmı şöyle:

• Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR tarafından düzenlenen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine girdi ve ödülünü Erdoğan’dan aldı.

• Urfa’da selde 8 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Kavşağı 104 milyon TL’ye Gürbağ Grup’a ait OHİTAN İnşaat tarafından yapıldı. Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Abide Köprülü Kavşağı, Mart 2023’te sele teslim oldu. Gürbağ Grup'un sahibi Halil Bağıban projeyi “Abide Köprüsü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu” sözleriyle tanıtmıştı.

• 2023 yılında Gürbağ Grup’a, Limak’ın yarım bıraktığı Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin yapım işi 3,9 milyar TL’lik ihale ile verildi. •OHİTAN inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı. Bu firma ihaleyi 2021’de 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi. Bir yıl sonra ihale yine yapıldı. Aynı firma bu kez ihaleyi 382 milyon TL’ye aldı.

• Abide Kavşağı’nın müteahhitlerinden biri olan Gürbağ İnşaat, depremle yıkılan Maraş’ta 863 kalıcı konut yapmak üzere pazarlıkla iki ihaleyi aldı. Maraş’ın Göksun İlçesinde inşa edilecek 605 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yaklaşık maliyeti 1 milyar 144 milyon TL olarak belirlenirken pazarlıkta maliyetin üstünde bir rakam olan 1 milyar 240 milyon TL’lik teklifte Gürbağ bulundu. Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine 258 konut inşası için pazarlıkla ihale düzenlendi. Yaklaşık maliyeti 400 milyon TL olan konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 399 milyon 721 bin TL’lik teklifle Gürbağ İnşaat - MEDSAN Asfalt Ortaklığı’ndan geldi.