İnşaatın deposundan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Samsun’da bir inşaatın deposundan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Dereahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’ye ait inşaatın deposundan 1 adet lazerli fayans kesme makinesi, 1 adet spiral, 1 adet sunta kesme hızarı, 2 adet büyük boy hilti, 7 adet sigorta ve 3 adet musluk bataryası çalındı. M.Ç. polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili Y.D. (46) ve C.K.’yi (39) yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezine teslim edilen Y.D. ve C.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.D. ise serbest bırakıldı.