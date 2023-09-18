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İnşaatın içindeki saman balyaları kül oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde inşaat halindeki bir evin içerisinde bulunan saman balyaları yanarak kül oldu.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 21:52
  • Giriş: 18.09.2023 21:52
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:52
Kaynak: İHA
İnşaatın içindeki saman balyaları kül oldu


Edinilen bilgilere göre, Yörükler Mahallesi’nde Abdurrahman Ş.’ye ait evin inşaatında bulunan balyalar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında saman balyaları yanarak kül oldu.

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