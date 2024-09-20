İnşaatın malzemelerinden çalmıştı: AKP'li müteahhit için adli kontrol kararına devam!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan kentlerin başında gelen Hatay'da 97 kişinin öldüğü Özkan Gold City Blokları'yla ilgili davada mahkeme heyeti, avukatların, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan'ın da aralarında olduğu sanıkların tutuklanma talebini reddetti.

Özkan Gold City Blokları ile ilgili açılan davanın üçüncü duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşması öncesi Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden 12 akademisyenin imzasının bulunduğu yeni bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi. "Yıkım depremin büyüklüğüyle açıklanamaz" denilen bilirkişi raporunda eksiklikler tek tek sıralandı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya, Hatay Cemil Çapar Apartmanı dosyasından tutuklu ve bu dosyadan tutuksuz olan AKP müteahhit Mehmet Özkan, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

İki sanık, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da takip etti.

Sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmedi, müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları yeni gelen bilirkişi raporundaki sanıkların kusurlarına dikkat çekerek, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirleriyle serbest kalmalarının daha ölçülü olacağını karar verdi.

Dava, 6 Aralık 2024 tarihine erteledi.

"TUTUKSUZ YARGILAMA SÜRECİNE ZARAR VERECEK"

Duruşmanın ardından müşteki avukatlarından Seher Eriş, "Duruşmada daha evvel tahliyesi sağlanan sanıkların tekrar tutuklanması talep edildi. Çünkü yeni gelen bir bilirkişi raporu doğrultusunda aslında sanıkların bina inşa edilirken ve bina inşa edildikten sonraki denetim sürecinde usulsüzlükler yapıldığının tespiti vardı. Fakat mahkeme heyeti bu aşamada tutuklu yargılanmalarının değil de adli kontrol tedbirleriyle sanıkların serbest kalmalarının daha ölçülü olacağı kanaatindeydi. Biz bu kanaate katılmıyoruz. Çünkü bu davada olduğu gibi aslında pek çok deprem davasında özellikle Özkan kardeşlerinin de bulunmuş olduğu bazı dosyalarda biz eylemlerin 'bilinçli taksirle' değil 'olası kastla insan öldürme' suçu niteliğinde olduğunu düşünüyoruz bu anlamıyla tutuksuz yargılama sürecine zarar verecektir" diye konuştu.