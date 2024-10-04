İnşaatlar yine cinayet mahalli

Emek Servisi

Alınmayan önlemler nedeniyle her ay yurdun dört bir yanında yüzlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, eylül ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. İSİG’e göre eylül ayında en az 152 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuk yaşta çalışmaya mecbur bırakılanlar da dahil işçiler, alınmayan İSİG önlemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılın ilk 9 ayında iş cinayetlerinde ölen işçilerin sayısı ise en az bin 371 oldu. İnşaat işkolu, ölümlü iş kazalarının en yüksek görüldüğü işkolu olurken ölen her 3 işçiden biri 50 yaşın üzerindeydi.

İSİG Meclisi, açıkladığı raporda 4 Eylül’de SGK’nin yayımlamış olduğu İş Kazası İstatistiklerine ilişkin, “Yıllardır İSİG Meclisi olarak açıkladığımız iş cinayeti raporlarında ölen işçi sayısının ‘şişirme’ olduğunu iddia edenler bakalım şimdi ne diyecek? On yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve SGK, 2023 yılı için açıkladığımız 1932 iş cinayetinin üzerinde bir işçi ölüm sayısı açıkladı” dedi.

Rapora göre iş cinayetleri en çok inşaat iş kolunda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan en az 42 işçi, eylül ayında yaşamını yitirdi. Tarım ve orman işkolunda da 15’i çiftçi olmak üzere 33 emekçi çalışırken yaşamını yitirdi. Taşımacılık işkolunda da en az 23 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçilerin ölüm sebebine ilişkin veriler incelendiğinde servis kazalarının ağırlığı dikkat çekti. İş cinayetinde yaşamını yitirenlerin yüzde 23’ü trafik ve servis kazalarında, yüzde 20’si ezilme ve göçük nedeniyle, yüzde 17’si yüksekten düşme nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin en az 11’i kadın, 10’u mülteci, 3’ü çocuk işçiydi.

Raporda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde en az 66 çocuk işçinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Bu yılın ilk 9 ayında da en az 57 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi, “Çocuk işçilik yasaklanmalı” diyerek çocukları işçi olarak çalıştıran patronlara en ağır cezaların verilmesini talep etti. MESEM’lerde çalıştırılan çocuklara da dikkat çekilen raporda, “MESEM’li çocuklar işi bedava ve ağır koşullarda çalıştırılarak öğrenmektedir. Bu anlamda MESEM’leri revize etmek imkansızdır. MESEM’ler kapatılmalı ve mesleki eğitim yeniden yapılandırılmalıdır” denildi.

Eylülde 14 yaşın altında bir çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 15-17 yaş arası 2 çocuk, 18-29 yaş arası 29 işçi, 30-49 yaş arası 65 işçi, 50-64 yaş arası 40 işçi, 65 yaşın üstünde 8 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Eylülde yaşamını yitiren her 3 işçiden biri, emeklilik veya yaşlılık çağı gelmesine rağmen çalışmaya mecbur bırakılan 50 yaşın üstündeki kişilerden meydana geldi.