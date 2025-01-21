İnşaatta 2 stajyerin ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu istendi

Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da inşaat mühendisliği okuyan Taha Öztürk (21) ile Emre Çetin'in (22), stajyer olarak çalıştıkları inşaatta, fırtına nedeniyle üzerlerine beton kalıplarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybetmesine ilişkin davada, alanında uzman üniversitelerden seçilecek iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve ceza hukukçusundan oluşacak heyetten rapor istenilmesine karar verildi.

Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki inşaatta stajyer olarak çalışan Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin ve ODTÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21), 15 Ağustos 2022'de etkili olan fırtına nedeniyle devrilen beton kalıplarının altında kaldı. Öztürk ve Çetin hastanede yaşamlarını yitirirken, Kıratlı ise yaralı kurtuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanıklar, firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydedildi. Sanıklar hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Alpcan Ergüven, Sinan Kar, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca duruşmada, inşaatta beton bloklar altında kalıp ağır yaralanan stajyer öğrenci Ege Kıratlı ile Emre Çetin’in babası İsmail Çetin ve Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de yer aldı.

'KAZA DEĞİL CİNAYET'

Avukat beyanlarının ardından Emre Çetin’in babası İsmail Çetin söz alarak, "Yaklaşık 20 aydır yüreğim kan ağlıyor. Bu olaya kaza diyemeyiz. Biz acı çekerek adaletin gelmesini bekliyoruz. Lütfen adaleti sağlayın. Rize'den geliyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye 20 aydır geliyorum. Bu bir kaza değil, cinayettir. Yönetmeliğe aykırı işlemler vardır. 3 tonluk kalıplar çocuklarımızın üzerine devrildi" diye konuştu.

Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de "Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Lütfen suçluları ortaya çıkartın" dedi.

Taşeron firmanın işveren vekili sanık İnan Yücel "Denetimi yapması gereken YÖK'tür. Üniversitelerin gözetim görevi vardır. Ben de adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, taraflarının kusur oranı için alanında uzman üniversitelerden seçilecek A sınıfı iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve ceza hukukçusundan oluşacak heyetten rapor istenilmesine karar verip, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi. (DHA)

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