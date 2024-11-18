İnşaatta çukura düşen işçi kurtarıldı

Adana’da inşaat sahasından çukura düşen bir işçi, İtfaiye CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Karahan Mahallesindeki bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaata çalışan bir işçi açılan çukura düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler olayı sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri bölgeye kısa sürede intikal etti.

Ekipleri başarılı çalışması sonucunda düşen işçi kurtararak sağlık personellerine teslim etti. Hafif yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.