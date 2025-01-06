İnşaatta göçük: 1 işçi enkaz altında

Emek Servisi

Uşak'ta bir işçi, inşaatta göçük altında kaldı. Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Uşak Belediye İşhanı binasının yıkımı sırasında dün saat 15.00'te çökme meydana geldi. Yıkımı yapılan binanın asansör kulesinin, iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu kepçe operatörü göçük altında kaldı.

Enkazda kalan işçiye ulaşmak için arama çalışmaları başlatıldı. Uşak Belediyesi tarafından yıkıma ilişkin yapılan açıklamada, yıkımın taşeron şirkete yaptırıldığı ve çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde arama çalışmaları henüz tamamlanmamıştı.