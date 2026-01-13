İnşaatta maliyet yüzde 23,93 arttı

HABER MERKEZİ

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artarken; yıllık bazda yüzde 23,93 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı "İnşaat Maliyet Endeksi" verilerine göre bir önceki aya kıyasla malzeme endeksi yüzde 1,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,98 arttı.

BİNA İNŞAATI YILLIK YÜZDE 23,50 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90 artış gösterirken işçilik endeksi yüzde 33,14 arttı.