İnşaattan düşen işçi ölümden döndü

Samsun’da dış cephe işinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşerken kendisini son anda inşaatın içine atan işçi ölümden döndü.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın dış cephe işinde çalışan Hasan A. (40), 3. katta bastığı kalasın kayması üzerine düşerken kendisini inşaatın içine attı. Yaklaşık 3 metre mesefeden inşaatın içine düşerek yaralanan Hasan A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.