İnşaattan düşen işçi ölümden döndü

Samsun’da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen dış cephe mantolama işçisi yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı inşaat halindeki binanın 2. katında dış cephe mantolama işinde çalışan Ferhan Ürkmez (27) iskeleden yere düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ürkmez tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.