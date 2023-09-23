İnşaattan düşen işçi yaralandı
Kaynak: İHA
Samsun’da inşaat halindeki bir binanın 3. katından 2. katına düşen işçi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3. katında çalışan İsmail A. (38) 3 metre aşağıdaki 2. kata düştü.
Durumu gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilinci açık şekilde hastaneye getirilen işçi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.