İnsan boyunu aşan yarıklar oluştu

Haber Merkezi

Türkiye'nin en değerli doğal miraslarından biri olan ve Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü’nün doğu kıyısında 29 Mart’ta meydana gelen göçüğün ardından bilim insanları harekete geçti. Bölgeye ilişkin inceleme yapan Toprak Bilimci Prof. Dr. Doğan Kantarcı, “Salda Gölü Doğu Kıyısındaki Göçük Hakkında Ön Değerlendirme” raporu hazırladı. İlk değerlendirmelere göre, olayın tek bir nedene bağlı olmadığı ifade edilerek; iklim krizi, göl seviyesindeki düşüş ve aşırı yağışların birleşimiyle ortaya çıktığı kaydedildi.

Kantarcı'nın hazırladığı rapora göre, felakete zemin hazırlayan en önemli etken Salda Gölü'ndeki su kaybı oldu. Rapora göre, son ısınma ve kuraklaşma döneminde yaşanan aşırı buharlaşma nedeniyle göl yüzeyinin belirgin bir şekilde alçalması, kıyıyı tutan su kütlesinin direncini ortadan kaldırdı. Son 10 yıl içinde gölde yaklaşık 25-30 metrelik bir çekilme yaşandığı ifade edilen raporda suyun geri çekilmesiyle yamaçların suya karşı olan dayanımı yok olduğu kaydedildi.

TOPRAK SUYU EMDİ

Gölün çekilmesiyle kuruyan ve derin çatlaklar oluşturan killi yüzey, yağan yağmurlarla birlikte harekete geçti. Raporda, kuruyan tortul materyalin yüzeyine düşen yağışın hızla derine sızdığı; suyun, killi “huntit” materyalini ıslatıp kabartarak kayganlaştırdığı belirtildi.

Salda'nın doğu kıyısındaki bu malzemenin, gölün yüksek olduğu dönemlerde oluşmuş huntit minerali olduğu ve yamaçlardan göle taşınan peridotit kaynaklı kil mineralleriyle karıştığı tespit edildi. Raporda, peridotitlerden oluşan bu kilin 3 tabakalı bir yapıya sahip olduğu ve su alınca şiştiği vurgulandı. Suyu emerek kabaran bu killi yapının, yamacın dengesini bozarak kütlenin hızla göle doğru kaymasına neden olduğu da ifade edildi. Bölgeden aktarılan görüntülerin de yer aldığı raporda, göçen tortul materyalde oldukça derin yarıkların oluştuğu gözlemlendi. Göçüğün alt kısmının tamamen göle indiği tespit edildi.

KORUMA KURALLARINI EKSİKSİZ UYGULAYIN

Konuya ilişkin açıklama yapan Salda Gölü Koruma Derneği ise şu taleplerde bulundu: