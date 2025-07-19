İnsan canı ile oynuyorlar

Haber Merkezi

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz gün ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verildi. Karara tepki gösteren Çalık’ın avukatlarından Melih Koçhan, "Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir!" ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN TAHLİYE TAVSİYESİ

Mehmet Murat Çalık’ın ameliyat edildiği hastane tarafından hazırlanan raporda, Çalık’ın ciddi kilo kaybı ve kemik iliği biyopsisinde blast oranının lösemi nüksü açısından sınırda olması nedeniyle cezaevi şartlarının lösemi nüksüne katkıda bulunabileceği belirtilmişti.

Raporda şunlar kaydedildi: "Hasta lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup; yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Bu bilgiler ışığında cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur."

Öte yandan Çalık’ın ceza infaz kurumlarında devam edip etmemesi hakkındaki kararın Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesinin uygun olduğu belirtildi. Çalık, çarşamba günü Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş, İzmir’den İstanbul’a getirilmişti. Çalık, daha sonra Metris cezaevinde tutulmasının ardından da Buca Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Adli Tıp’ın tetkikler tekrar yapılsın kararının ardından ise sağlık durumu ciddiyetini koruyan Çalık’ın tekrar İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.