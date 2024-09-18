İnsan canı paradan değersizmiş

Haber Merkezi

İzmir Barosu, Karşıyaka Adliyesi Çiğli ek hizmet binasında yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bina önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, binanın adliye hizmeti verecek nitelikte olmadığını ve tüm başvurulara rağmen adım atılmadığını belirtti.

Beş yıl kadar önce Karşıyaka Adliyesi’nin bazı birimlerinin bu hana taşındığını belirten Yılmaz, özetle şunları söyledi:

“Şu anda beşinci katta aile mahkemeleri, asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri görev yapıyor. Yüzlerce personel çalışıyor ve bir o kadar hakimler var ve özellikle avukat arkadaşların mesailerinin büyük bir bölümünü burada tamamladıkları bir alan. Sadece adliye çalışanları, avukatlar, hakimler için değil; vatandaşlar için çok büyük sıkıntılar yaşandı. Burada elektrik kesintileri var, asansörler çalışmaz, koridorlar dar, havalandırma yok, pislik içerisinde bir alan ve bu alanda adaleti yerine getirmeye çalışan hukukçular… Olumsuzlukları gidermek adına en ufak bir çabaları dahi yok. Bize söylenen sebebi söylüyorum: ‘Adliye olarak kullanılabilecek başka bir alan yok, daha doğrusu hazinede para yok’. Biz geçtiğimiz yıl Karşıyaka Adliyesi ve bu binanın, bu hanın deprem direncinin ölçülmesi için bir tespit talebinde bulunduk. Ne yazık ki, olumsuz yanıt aldık. Bu ülkede adliye binalarına değer verilmiyor.”