İnsan canıyla oynuyorlar

HABER MERKEZİ

İktidarın yargı aracılığıyla muhalefete yönelik saldırıları, yaşanan tutuklamalar sonrasında cezaevlerinde de devam ediyor.

Ciddi sağlık sorunları yaşayan pek çok kişi, cezaevlerinde kötü koşullarda yaşamaya mecbur bırakılıyor.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Son olarak tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a geçtiğimiz cuma sabahı ikinci kez kemik iliği biyopsisi uygulanırken, Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’nde tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık durumu defalarca belgelenen Çalık’ın tekrar hastaneye götürülmesine ilişkin konuşan avukatı Melih Koçhan, “Adli Tıp ‘veriler yok, hastalık yok’ diyor. Eğer böyle bir şey yoksa biz neden hastanedeyiz?” açıklamasında bulundu. Koçhan, yeni Adli Tıp raporunun ise bu hafta içerisinde çıkmasını beklediklerini söyledi.

Adli Tıp, Çalık’ın raporlarını daha önce yetersiz bulmuş, yeni tetkikler istemişti. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Mart’ta tutuklanan Çalık, cezaevinde kaldığı süre boyunca 21 kilo verdi.

Tutuklanmasının ardından önce İzmir’e sevk edilen, daha sonra Adli Tıp Kurumu raporu için İstanbul’a getirilip saatlerce bekletilen Çalık, hastalığına rağmen il il gezdirildi.

Gerici Akit gazetesi tarafından da manşetten “Turp gibi” sözleriyle hedef alınan Çalık, cezaevinde hukuksuzca tutulmaya devam ediyor.

KALP VE SOLUNUM RAHATSIZLIĞI VAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklanan ve geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Cezaevi revirine başvuran Böcek, yaklaşık 1,5 saat hastanede kalmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü. Daha önce de hastaneye kaldırıldığı bilinen Böcek’in kalp rahatsızlığı olduğu biliniyor. Ayrıca Böcek, pandemi döneminde solunum rahatsızlığı nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmıştı.

Adli Tıp Kurumu (ATK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin yapılabileceğini bildirdi. Raporda, Barım’ın aynı gün kurul tarafından muayeneye çağrıldığı ve bu muayeneye ilişkin raporun savcılığa iletildiği belirtildi. Ayrıca, 16 Temmuz’da da cezaevi koşullarının Barım’ın sağlık durumu açısından uygun olup olmadığının yeniden değerlendirilmesinin istendiği ve bu kapsamda Barım’ın aynı gün ATK Kurulu’nda yeniden muayene edildiği aktarıldı.

KAHRAMAN HÂLÂ İÇERİDE

MS hastalığına rağmen Gezi davası kapsamında 3 yıldır Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında da hâlâ hiçbir karar verilmedi. Cezaevi şartlarının Kahraman’ın hastalığını ilerlettiği belirtilirken, iktidarın gözü kulağı kapalı.

EN AZ 1412 HASTA VAR

Öte yandan, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, 335’i ağır olmak üzere en az 1412 hasta mahpus cezaevlerinde kalmaya devam ediyor."