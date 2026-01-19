İnsan Hakları Derneği: "Barışçıl gösterilere yönelik polis müdahalesi hukuk ihlalidir"

İnsan Hakları Derneği (İHD), birçok kentte Suriye'de yaşananları protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere yönelik polis müdahaleleriyle ilgili açıklama yaptı. Kolluk görevlilerinin orantısız güç kullandığının belirtildiği açıklamada "Yetkili makamları; bölge kentlerinde yapılmak istenen yürüyüşler sırasında gözaltına alınan yurttaşları derhal serbest bırakmaya, ifade özgürlüğünün bir tezahürü olan barışçıl gösterilere yönelik tehdit ve engellemelere son vermeye çağırıyoruz" denildi.

"Unutulmamalıdır ki barışın ve müzakerenin ön koşulu ifade özgürlüğüdür" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından Suriye’de yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla birçok kentte gerçekleştirilmek istenen yürüyüşler sırasında yaşanan engellemeler ve kolluk şiddeti, basın yayın organlarına yansıyan görüntülerle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu müdahalelerde kolluk görevlilerinin orantısız güç kullandığı; aralarında şube eş başkanlarımızın, üyelerimizin, baro başkanlarının, belediye eş başkanlarının ve siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığı görülmüştür.

İnsan Hakları Derneği olarak; barışçıl şekilde gerçekleştirilmek istenen gösterilere yönelik müdahaleleri ve işkence ile kötü muamele boyutuna varan gözaltı uygulamalarını kabul etmiyoruz. Uluslararası sözleşmeler ve yerleşik hukuk teamülleri; toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini birlikte güvence altına almaktadır. Anayasa’nın 34. maddesinde de açıkça, “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmektedir.

Bu çerçevede yurttaşların barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmalarının keyfi ve hukuka aykırı biçimde engellenmesi, evrensel hukuk kurallarının açık bir ihlalidir.

Yetkili makamları; bölge kentlerinde yapılmak istenen yürüyüşler sırasında gözaltına alınan yurttaşları derhal serbest bırakmaya, ifade özgürlüğünün bir tezahürü olan barışçıl gösterilere yönelik tehdit ve engellemelere son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki barışın ve müzakerenin ön koşulu ifade özgürlüğüdür."