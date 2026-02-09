İnsan Hakları Derneği: "LGBTİ+'lara karşı kriminalizasyon derhal durdurulmalıdır"

Son iki haftada LGBTİ+ sosyal medya fenomenleri Mika Can Raun ve Mükremin Gezgin’in tutuklanması, Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmesi ve 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında dava açılması üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi LGBTİ+ Komisyonu yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, LGBTİ+’lara yönelik baskı, kriminalizasyon ve “yargı sopasıyla susturma” politikalarının son dönemde açık biçimde tırmandığı ifade edildi.

İHD’nin açıklamasında, iktidarın ve ona yakın medya-siyaset çevrelerinin yıllardır ürettiği nefret ikliminin artık soruşturma, tutuklama, dernek kapatma ve cezaevi uygulamalarıyla kurumsallaştırılmak istendiği vurgulandı.

"HAK SAVUNUCULUĞU YARGILANIYOR"

Dernekten yapılan açıklamada baskının en güncel örneklerinden biri olarak 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel hakkında açılan dava gösterildi. Derneğin yayımladığı interseks haklarına ilişkin bir kitap ve sergi kataloğu “genel ahlaka aykırılık” iddiasıyla suç konusu yapılırken, Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Güzel hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İHD, bu davanın ifade özgürlüğünün, örgütlenme hakkının ve LGBTİ+ hak savunuculuğunun yargılanması olduğunu belirtti.

Bir diğer örnek olarak sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün iddianamesi verildi. Başörtülü şekilde çektiği bir video gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Övüç hakkında hazırlanan iddianamede “kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan” gibi ayrımcı ifadeler yer aldı. İHD, bu dilin yargının tarafsızlığı ve ayrımcılık yasağı bakımından alarm verdiğini vurguladı.

"SORUŞTURMALAR BİRER MEDYA TEŞHİRİNE ÇEVRİLİYOR"

Son dönemde sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin, Arya Bektaş ve Mika Can Raun’un da benzer suçlamalarla gözaltına alınıp tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, masumiyet karinesinin çiğnendiği, kişilerin daha yargılama başlamadan nefret diliyle hedef gösterildiği ve soruşturmaların birer medya teşhirine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Cezaevlerinde LGBTİ+ mahpuslara yönelik ayrımcı uygulamalara da dikkat çekildi. Ayrı koğuşlara alınma, uzun süreli tecrit, sağlık hizmetlerine erişimde engeller ve ayrımcı disiplin cezaları Anayasa’ya aykırı olarak nitelendirildi. Ankara Sincan Cezaevi’nde trans erkek tutuklu Poyraz’ın şüpheli ölümü ise bu ihlallerin ağır sonuçlarını gösteren örnek olarak aktarıldı.

"ONUR PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ"

İHD, yetkililere ve yargı makamlarına çağrıda bulunarak Defne Güzel hakkındaki davanın düşürülmesini, Murat Övüç iddianamesindeki ayrımcı dilin terk edilmesini, tutuklamaların “peşin ceza” haline getirilmemesini ve cezaevlerinde ayrımcı uygulamalara son verilmesini istedi. Açıklamada, “LGBTİ+’ların yaşam hakkı, özgürlüğü ve onuru pazarlık konusu yapılamaz. İnsan hakları evrenseldir; ayrımcılık kabul edilemez” denildi.