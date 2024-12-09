'İnsan Hakları Ödülü' Gül Erdost’un

BirGün/Ankara

29 Ekim Kadınları Derneği, bu yıl “İnsan Hakları Onur Ödülü”nü, 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi’nde dövülerek katledilen Yayıncı İlhan Erdost’un eşi Gül Erdost’a veriyor.

Eşinin öldürülmesinden sonra uzun yıllar insan hakları alanında çalışmalar yürüten Gül Erdost’a ödülü İlhan Erdost’un doğum gününde verilecek. Ödül töreni 17 Aralık Salı günü saat 18.00’de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, İnsan Hakları Onur Ödülü’nün Gül Erdost’a verilmesi ile ilgili olarak, “Eşinin kaybına karşın, hiç geri adım atmayan ve insan hakları mücadelesine bir karınca kararlılığı ile katkı sunmaya devam eden, Gül Erdost'u bu direnci nedeni ile örnek görüyoruz” dedi.