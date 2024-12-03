İnsan Hakları Ödülü “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları”na

BirGün/Ankara

Sosyal Demokrasi Derneği’nin 2024 İnsan Hakları Ödülü, 10 Aralık Salı günü insan hakları savunuculuğu konusundaki çalışmaları ve “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” adlı kitabı dolayısıyla önceki dönem CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök’e verilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Roboski: Uludere’nin Gözyaşları kitabının, adalet arayışını ve Roboski Katliamı’nın toplumsal hafızadaki yerini koruma çabasını gözler önüne serdiği belirtildi.

Kitabın, insan hakları savunuculuğunun yalnızca bir siyasi sorumluluk değil, aynı zamanda bir vicdan ve toplumsal görev olduğunu kanıtladığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

”Bu ödül, yalnızca Levent Gök’ün bireysel çabalarına değil, insan hakları savunuculuğu adına tüm Türkiye’de mücadele edenlere bir teşekkür niteliği taşımaktadır. Sosyal Demokrasi Derneği olarak, bu ödülle insan hakları mücadelesini daha güçlü bir şekilde desteklemeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz.”

Etkinlikte ayrıca Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neval Oğan Balkız da bir sunum yapacak. Balkız, “Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunsalı” başlıklı sunumunda, insan hakları ihlalleri, hukukun üstünlüğü, toplumsal adalet ve demokrasinin güçlendirilmesi konularına odaklanacak.