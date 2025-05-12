İnsan hakları ödün verilemez bir mücadele

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 20. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurul, demokrasi, barış ve adalet mücadelesinde yaşamını yitirenler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Toplantı sırasında, İHD İstanbul Şubesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından hazırlanan ve derneğin 2023-2025 yılları arasındaki faaliyetlerini anlatan video gösterimi yapıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Filiz Kerestecioğlu üstlenirken, divan üyeleri arasında Rabia Tosun, Kerem Fırtına, Türkiye Bozkurt ve Feryal Çelik yer aldı. Divan başkanı Filiz Kerestecioğlu açılış konuşmasında, mücadele eden kadınları, barış annelerini, Cumartesi Anneleri’ni, LGBTİ+ bireyleri, işçileri ve gençleri selamlayarak sözlerine başladı.

Kerestecioğlu, barışın taşlarını döşemek için herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemde olunduğunun altını çizdi: “Bu salondakilere bunu söylemek tuhaf çünkü burada eli taşın altında ezilmiş insanlar var. Ama en çok da ikna gücüne sahip olanların yine bu salondakiler olduğunu düşünüyorum.” Kerestecioğlu, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder’i de anarak, barış mücadelesine katkısından dolayı salondan uzun süre alkış aldı.

Filiz Kerestecioğlu’nun ardından söz alan İHD Genel Başkanı Eren Keskin, İstanbul Şubesi’nin insan hakları mücadelesindeki özel konumuna dikkat çekti. Keskin, insan hakları savunuculuğu ile siyaset arasındaki fark “Siyasette bazen içinize sinmeyen şeyleri yapmak zorunda kalırsınız. Bedeller ödersiniz, ödüller ya da ödünler alırsınız. Ama insan hakları mücadelesi ödün verilmeyen, verilmemesi gereken bir mücadeledir.” sözleriyle ifade etti.