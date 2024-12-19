İnsan hakları savunucusu Hüsnü Öndül uğurlandı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kurucusu, avukat ve Evrensel gazetesi yazarı Hüsnü Öndül son yolculuğuna uğurlandı. Törende Öndül’ün korkmadan mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çekilirken eşi Selda Öndül, "Ne ailesinden ne aşkından ne de mücadelesinden vazgeçti, bugüne geldik" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Hüsnü Öndül’ün ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan eşi Öndül, "Ben bugün burada ağlamak istemiyorum çünkü çok değerli bir insanı kaybettim, yol arkadaşımı kaybettim. Onun eşi olmaktan gurur duydum; çok onurlu bir insandı. Hep, ‘Ben iflah olmaz bir iyimserim’ derdi. Gerçekten öyleydi” dedi. Öndül anmanın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.