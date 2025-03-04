İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi

İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu tahliye edildi.

26 Kasım 2024’te gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucu üyesi Nimet Tanrıkulu, 3 aydan uzun süredir cezaevinde tutuluyordu.

"GİZLİ BİR ÇALIŞMA YAPMIYORUM"

Tanrıkulu’nun yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tanrıkulu savunmasında, “Hayatımı yalan üzerine kurmam. Ben bir insan hakları savunucusuyum, feministim. İnsan hakları mücadelesini açık ve şeffaf bir şekilde yürütüyorum, gizli bir çalışma yapmıyorum. Şimdi de bir barış süreci yürütülüyor. Bunu değerli buluyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Savunmasının ardından mahkeme, Tanrıkulu’nun tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

26 Kasım’da polis, hakkında gizlilik kararı olan bir soruşturma kapsamında Tanrıkulu’nun evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Tanrıkulu, Ankara’ya götürüldü. Aralarında siyasetçiler, sendikacılar ve başkalarının da bulunduğu 12 kişi daha aynı dosya kapsamında gözaltına alındı. 30 Kasım’da Tanrıkulu ve sekiz kişi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu’nun “terör örgütü üyeliği” suçunu düzenleyen 314/2 Maddesi uyarınca tutuklandı. Diğer dört kişi, adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

12 Aralık 2024’te Ankara’da bir savcı, Tanrıkulu’nun geçmişteki seyahatleri, 2013-2014 barış süreci sırasında Kürtlerin insan haklarıyla ilgili sivil toplum etkinliklerine katılımı, başka kişilerle aynı baz istasyonundan alınan cep telefonu sinyalleri ve tanık beyanları gibi hususlarda muğlak çıkarımlara dayalı olarak “terör örgütü üyeliği”nden yargılanmasını isteyen bir iddianame sundu. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği iddianameyi kabul etti ancak aynı zamanda Tanrıkulu İstanbul’da ikamet ettiği ve gözaltına alındığı için davayı yargılama yetkisi olmadığına hükmetti. 3 Ocak’ta dava dosyası İstanbul’a gönderildi ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tanrıkulu Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nde tutuluyordu.