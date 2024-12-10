İnsan haklarında dibe çöktük

Haber Merkezi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında hazırladığı 2024 yılı İnsan Hakları Raporu'nu açıkladı.

Tanrıkulu, "Türkiye; özgürlüğü olmayan, ifade özgürlüğünü kullanamayan ve ekonomik özgürlükler bakımından en diplerde yaşayan insanların ülkesi haline dönüştü. Yaşam hakkı konusunda geçen yıl 2 bin 319 yaşam hakkı ihlali meydana gelmiş. Bunların içerisinde 138 çocuk var. Yine cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde ve sokakta işkence, yaygın ve sistematik olarak uygulanmış. 2 bin 873 işkence vakası saptanmış ve bunlardan 37’si çocuk. Böyle ağır bir tablo var" dedi.

Tanrıkulu, raporla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Freedom House’un sınıflandırmasına göre Türkiye 100 puan üzerinden 33 puan almış ve özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Bu bile tek başına Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Yine Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nde ise Türkiye 165 ülke arasında 101’inci sırada. Yaşam hakkı konusunda geçen yıl 2 bin 319 yaşam hakkı ihlali meydana gelmiş. Bunların içerisinde 138 çocuk var. Yine cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde ve sokakta işkence, yaygın ve sistematik olarak uygulanmış. 2 bin 873 işkence vakası saptanmış ve bunlardan 37’si çocuk. Bu ağır tablo içerisinde de daha çok çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplar, göçmenler daha ağır bir biçimde insan haklarından yoksun bir biçimde yaşıyorlar."