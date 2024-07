İnsan her gün GBT'ye girer mi!

Dersim'deki kontrol noktaları eziyete dönmüş durumda. Vadiye gezmeye ya da işe giden insanlar her gün defalarca kimlik kontrolünden geçiriliyor.

Dersim sınırından girdiğiniz gibi başlayan jandarma ve polis kontrol noktaları kent merkezine gidene kadar devam ediyor. İnsanlar bu şehirde her gün 4-5 kez kimlik göstermek zorunda kalıyor.

Kent merkezinde yaşayan insanlar bu uygulamadan şikayetçi. Her gün kimlik kontrolüne giren yurttaşların CİMER'e yaptığı başvurunun sonucunda gelen cevap ise 'daha fazla personel görevlendirildi' oluyor.

Kente giren her yolda bulunan kontrol noktaları bazı yerlerde şehir içinde kalmış durumda. İnönü Mahallesi'nde yaşayan insanlar Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerlerine gitmek için her gün kontrol noktasından geçmek zorunda. Ya da Munzur ve Pülümür Vadilerinde bulunan restoranlara gitmek isteyen yurttaşlar da yine kimlik kontrolüne giriyor. Böyle bir uygulamanan ülke genelinde olmadığını savunan yurttaşlar bu noktaların kent içinden çıkartılmasını talep ediyor.

Bu uygulamalardan şikayetçi olan bir yurttaş "Bir insan her gün evine gitmek için GBT'ye girer mi. Sanki şehir değiştiriyorum gibi bir his veriyor. Bu durum çok can sıkıcı. Kendi kentimizde rahatlıkla dolaşamıyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Başka bir yurttaş ise İnönü Mahallesi'nde oturduğunu ve iş yerinin Atatürk Mahallesi'nde bulunduğunu kaydederek, "İşe gitmek için her gün kimlik soruluyor. Her gün aynı araba ve aynı kimlik ama ısrarla bu uygulamaya giriyoruz" dedi.

Memleketine İstanbul'dan gelen başka bir yurttaş ise, "İstanbul'dan buraya 1100 km yol geldim bir kez bile kimlik sorulmadı ancak buradan kent merkezine gelene kadar 3 kez kimliğim istendi. Böyle bir şey olabilir mi bu insanlara işkence haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Kentin kalabalık olduğu zamanarda ise bu kontrol noktalarında trafik de oluşuyor. Yurttaşlar dakikalarca araçlarında kimlik sorgusundan geçmeyi bekliyor.

Yurttaşların talebi ise kent merkezinde kalan kontrol noktalarının dışarıya taşınması ve bu uygulamanın gerekli görüldüğü anlarda yapılması.