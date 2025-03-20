İnsan onuru gözetilmeli

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, Merkezi Hapishane Komisyonu’nun yüksek güvenlikli cezaevleri ile S Tipi cezaevlerindeki hak ihlalleri raporunu dernek binasında düzenledikleri basın toplantısıyla paylaştı.

İHD İzmir Eşbaşkanı Zilan Gümüş, tecrit koşullarını ağırlaştıran yüksek güvenlikli cezaevleri ve S Tipi Kapalı cezaevlerinde bulunan tüm tutsakların ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri ile aynı koşullarda tutulduğunu belirterek, tutsakların yazdığı mektuplar, avukat ve aile görüşmelerinde birçok hak ihlali tespit edildiğini kaydetti.

Yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutsakların büyük bir kısmının tek kişilik hücrelerde tutulduğunu söyleyen Zilan Gümüş, bu durumun yönetmeliklere de aykırı olduğunu belirtti. Hasta tutsakların durumuna dikkat çeken Zilan Gümüş, “Hasta mahpuslar, çoğu zaman revire kapasite fazlalığı ve revir doktorunun izinli veya kurumda bulunmaması nedeniyle çıkarılmıyorlar. Mahpuslara çıplak arama dayatması yapılmaktadır. Bu uygulamayı kabul etmediklerinde fiziki zor kullanarak üzerleri soyulmaktadır. Çıplak aramayı kabul etmeyen mahpuslara 'aramaya karşı çıkmak' gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmakta ve çeşitli cezalar verilmektedir" dedi.

‘RUHSAL VE ZİHİNSEL MAĞDURİYETLER’

Tutsakların işkence kötü muameleye maruz kaldığını, bunu yapanlara ise cezasızlık politikası uygulandığını aktaran Zilan Gümüş, "Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanelerde uygulanan tecrit uygulamaları, mahpusları fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak yıpratmakta, telafisi zor mağduriyetler yaratmaktadır. Tecrit uygulamasını hapis cezasının amacıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Mahpusların maruz kaldığı tecrit uygulamalarını hukuken hapis cezası kavramıyla açıklamak mümkün değildir" diye belirtti. Bu uygulamaların Anayasa'da güvenceye alınan “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı” ile bağdaşmadığını kaydeden Zilan Gümüş, "Mevcut uygulamalar ancak kötü muamele ve zamana yayılmış işkence kavramlarıyla açıklanabilir uygulamalardır. Yüksek güvenlikli, S Tipleri ve F Tipi Hapishaneler kapatılmalı, mahpusların, insan onuruna uygun bir yaşam sürmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca mahpusların yaşam hakkı, sağlık hakkı korunmalıdır” diye konuştu.