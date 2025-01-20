İnsan onuruna yakışır koşulları oluşturun

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler, terapistler ve uzmanlar kötü çalışma koşulları, hak gaspları ve sömürü düzenine karşı eylem yaptı. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın düzenlediği eylemde taban maaş talebi yeniden vurgulandı.

Basın açıklamasını tüm katılımcılar adına Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasından Havva Zenginer okudu. Rehabilitasyon sektörünün, devlet politikalarının sermayenin çıkarlarına öncelik tanıması sebebiyle gittikçe daha fazla ticari bir yapıya dönüştüğüne dikkat çeken Zenginer, “Daha fazla zaman kaybetmeden adil, eşitlikçi ve insani bir sistem için harekete geçin! Bu mücadele yalnızca çalışanların değil, herkesin mücadelesidir. Hep birlikte daha iyi bir geleceği inşa edebiliriz” çağrısında bulundu.