İnsan ticareti arttı

Haber Merkezi

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA), Salı günü Türkiye’nin Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi’ni uygulaması ile ilgili ikinci değerlendirme turu final raporunu yayınladı.

Raporda yer alan resmi verilere göre, Türkiye’de 2019-2023 yılları arasında toplamda 1.466 insan ticareti mağduru tespit edildi. Bu rakam, önceki dört yılda tespit edilen mağdur sayısına (775) göre önemli bir artış anlamına geliyor. Ağustos 2023 itibarıyla, 2016’dan bu yana 398 bin 87 kişi sınır dışı edildiği ve 2 milyon 66 bin düzensiz göçmenin Türkiye’ye girişinin engellendiği belirtildi.

Raporda, ilk tur değerlendirmesinden bu yana yasal çerçevede bir değişiklik olmadığı belirtilirken, idari düzenlemelerde kaydedilen ilerleme vurgulandı. Bunlar arasında, ulusal bir koordinasyon Kurulu ve 81 ilin tamamında koordinasyon komisyonlarının kurulmasının yanı sıra, insan ticareti konusunda bir Ulusal Raportör atanması da yer alıyor. İlgili meslek gruplarına eğitim verilmesi ve insan ticareti konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi yönünde de yapılan çalışmalara değinilirken, ayrıca insan ticareti mağdurlarına yönelik Ankara ve Kırıkkale’de bulunan iki özel sığınma evinde maddi koşulların iyileştirildiği belirtildi.