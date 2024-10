İnsanca çalışma için sendika şart

Ebru ÇELİK

Ekonomik koşullar zorlaştıkça patronların istekleri de, iş yükü de, mobbingler de büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanında işçiler Anayasayla tanımlı sendikal haklarını kazanmak için patronlara karşı mücadele veriyor. Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde bulunan vagon şasesi üretimi yapan Epsilon NDT fabrikasında 3 işçinin iş hakları, Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası’na (Nakliyat-İş) üye olmalarının ardından çeşitli sebeplerle 4 gün önce feshedildi. BirGün’e konuşan işçiler, yöneticilerin işçiler arasında büyük bir ayrımcılık yaptığını belirterek kendilerine yakın olan işçilere daha insanca davrandıklarını ve ek mesai, izin gibi konularda yakın gördükleri işçilere öncelik tanıdıklarını öne sürdü.

Nakliyat-İş Eskişehir Anadolu Şubesi Başkanı Ali Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan işyerindeki sendikal çoğunluk tespitinin geldiğini ancak Epsilon NTD yetkililerinin bu karara itiraz ettiğini aktardı.

Özçelik, “Türkiye’nin dört bir yanında işçiler sendikal haklarını almak için mücadele ediyor. Bu direnişlerin artmasının sebebi sürekli artan ekonomik zorluklar. İş güvencelerini askıya alan görünmez etkenler var. İşverenler kolluk kuvvetlerini artık her yerde kendi güvenlik görevlisiymişçesine işçilere karşı kullanıyor. İşverenlerin bu pervasızlığının kaynağı ise tamamen siyasi” ifadelerini kullandı.

Yıllardır Epsilon NTD firmasında çalışan işçi Hakan Topal, çalışanların işyerinde iş güvenliğinin olmadığının altını çizerek şunları söyledi: “İçeride haksızlıklarla boğuşuyorduk. Beyaz ve mavi yakalılar içeride bir grup oluşturdular. O kişilere yaranamazsak grubun dışarısında kalıp mobbinge maruz kalıyorduk. İşimizi düzgün yapmamız değil, üstlerimizle çok iyi anlaşmamız gerekiyordu psikolojik şiddete ve işçi kayırmasına maruz kalmayalım diye. Bizden sonra işe girip altımızda çalışan kişiler bizden daha fazla maaş alıyordu. Yani sırf üstlerimiz bizden hoşlanmıyor diye az maaş alıyorduk. Kafalarına göre maaşlarımızdan kesinti yapabiliyorlar, sorduğumuzda ise ondan bundan deyip geçiştiriyorlardı.”

FABRİKA İÇİNDE VE DIŞINDA MÜCADELE

İşyerinde sendikal faaliyet sürdürmesi sebebiyle değil, baret takmaması yüzünden işten çıkarılıyormuş gibi gösterilen Fatih Göndeş ise yöneticilerin küçük şeylere dahi tutanak tutarak sevmediği işçilere yıldırma politikası uyguladığını söyledi. İşçiler olarak bu gidişata artık dur diyeceklerini söyleyen Göndeş, şu ifadeleri kullandı: “Ben 6 yıla yakındır bu işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım son dönemde yöneticilerin psikolojik şiddeti inanılmaz derecede arttı. ‘Daha hızlı çalış, erken bitir, çalışmıyorsun’ diyorlardı. Canları sıkılınca istedikleri şeylere tutanak tutuyorlardı. Ek mesai talep ediyoruz paraya ihtiyacımız olduğunda, ‘İş yok’ deyip gönderiyorlardı. Ek mesaiyi, izin önceliğini sevdikleri işçilere veriyorlardı. Benim hafta içi kurumlarda işim oluyor, mesela çocuğum hasta oluyor, izin istiyorum, asla izin vermiyorlar. Yıllık iznimizi bile vermiyorlar. Biz bu işleyişten çok sıkıldık ve sendikal haklarımızı kullanmak istedik. Ona da engel olmaya çalışıyor işveren. Ancak ben de arkadaşlarım da kararlıyız. Her zaman işverenin dediği olmayacak. Biz kazanana kadar direneceğiz, mücadele edeceğiz. Biz dışarıda hazırız, çalışan arkadaşlarımız da içeride hazır.”

***

AS PLASTİK’TE İLK KAZANIM

Sendikal haklarının tanınması ve işe iade talepleriyle bir aydır grevde olan As Plastik işçilerinin mücadelesi ilk kazanımı getirdi, fabrikadan ürün temin eden Kurşun Ambalaj grev süresince As Plastik ile iş yapmayacağını duyurdu. İşçilerin üyesi olduğu Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası’nın (Petrol-İş) yaptığı açıklamaya göre Kurşun Ambalaj işvereni mahkemenin verdiği “İhtiyati Tedbir Kararına” uygun olarak As Plastik işyeri ile grev süreci boyunca iş yapmayacağını sendikaya duyurdu. Öte yandan grevleri birinci ayını dolduran As Plastik işçileri, dün akşam fabrika önünde kutlama gerçekleştirdi. Grevleri ilk ayını dolduran işçiler, “İşçiyiz, haklıyız kazanacağız” mesajı verdi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Hadımköy’de bulunan As Plastik fabrikasında işçiler, 10 işçinin Petrol-İş’e üye olmalarının ardından işten çıkarılması üzerine işe iade, sendikal haklarının tanınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 19 Eylül’de greve çıkmıştı. İşçiler grevlerini sürdürürken As Plastik işvereni çeşitli yöntemlerle grev kırma girişimlerinde bulunmuştu. Petrol-İş avukatlarının talebi sonucunda fabrikada bir inceleme yapılmış ve inceleme sonucunda grevdeki işçilerin işlerinin başka çalışanlara yaptırıldığı tespit edilmişti. İncelemenin ardından mahkeme, 9 Ekim’de ihtiyati tedbir kararı vermişti.