İnsanca koşullar için tek güvence sendika

Melisa AY

İç giyim markası Suwen'in e-ticaret deposunda çalışan işçi Eda Taş, insanca çalışma koşuları için kadın işçilere sendikalılığı anlattığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bağımsız Emek Sendikası temsilcisi Taş'a işten çıkarmanın gerekçisi olarak “Şirket kültürüne uyum sağlamama” gösterildi.

Depoda yaşanan hak ihlallerini kamuoyuna duyuran Taş, işe çok ihtiyacı olduğu bir dönemde başladığını, daha ilk günden baskının başladığını anlatarak "İşe çok ihtiyacım olduğu için girdim. Daha başlarken kötü davranıldığını biliyordum. İş tanımımız kargo paketleme olmasına rağmen bize sürekli çöp toplatıyor, yer temizliği gibi işlerle görevlendiriyorlardı. Bir gün işle ilgili bir sorun yaşandığında, şef bana küfretti" diye konuştu.

Taş, özellikle kadın işçilerin hem angarya, hem de görev tanımı dışında işlere zorlandığını söylerken depoda bulunan tek kadın şefin de erkek şefler tarafından ayakişlerine mecbur bırakıldığını anlattı. Taş, "Kadın işçilere sürekli 'Hakkınızı savunun, kimse size böyle davranamaz' diyordum ama yıllardır kötü davranıp korkutuyorlardı. Ben de onlara 'Korkmayın, sendika var, arkamızda durur' dedim. Ancak sicili kirletme tehdidiyle susturuyorlardı. Biz insanca çalışmak istiyoruz, bize 'Siz işçisiniz, bundan başka çareniz yok, başka olasılık yok' diye inandırmaya çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmedim. Çalışma koşulları çok kötüydü. Yemek yenen yerde havalandırma yoktu, lağım kokusu vardı. Şefler o yemekhaneden kendileri yemeyi reddediyordu, kadın işçilere kendilerine özel havadar alanda yemek servisi yaptırıyordu. Şefler kadınlara çay-kahve servisi ve temizlik yaptırıyor, molalarında bile çaycı olarak çalıştırıyorlardı. Bir tane kadın şef vardı, onun da eline hep ayak işleri veriliyordu. Angarya işler kadınlara yaptırılıyor; erkek işçilere ne temizlik, ne çöp, ne yer silme, ne çay servisi yaptırılıyor. Erkeklerden iş istenirken kibarca rica ediliyor, bize ise emrediliyordu. Aşırı sıcak havalarda vantilatörler erkek işçilerin önüne koyuluyordu. İş güvenliği de hiç önemsenmiyordu. Patronların şiddet faillerini sakladığı da orada bilinen bir durum" dedi.

Depoda "Yakında sendikalı olabilir" denilerek işten çıkarmaların sürdüğünü anlatan Taş, "İşten çıkarmalar devam ediyor, arkadaşlarım da baskıyla istifaya zorlandılar. Sendikadan korkuyorlar. Ben kadın işçilere sendikalı olmalarını söylediğim için işten çıkarıldım. Bahaneler ürettiler, sendikadan çekindiler. Kadın işçiler bana 'Sakın pes etme' diyorlar, kendileri baskıdan korkuyorlar. Benim sendikadan başka güvencem olmadı. Şeflere kendimi hiç dinletemedim. Sadece sendikadan güç alabildim. Herkes için koşullar iyileşene kadar depoda durumu anlatmaya devam edeceğim" diye konuştu.