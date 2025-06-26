İnsanca yaşam için yürüyorlar

HABER MERKEZİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş, güvenli çalışma, iş kolu düzenlemesi ve özlük haklarına dair taleplerinin karşılıksız kalması üzerine İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Kadıköy’deki sendika merkezi önünde ‘Büyük Öğretmen Yürüyüşü’ için toplanan özel okul öğretmenleri polislerin tüm engellemelerine rağmen "Öğretmenlerin talepleri duyulsun milli eğitim komisyonu acil toplansın" pankartı açarak bir açıklama yaptı.

Davul zurna eşliğinde halaylar çekerek yapılan açıklamada konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Atbaş, yalnızca hak talebinde bulunmak için değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin onurunu, toplumun geleceğini korumak için de yürüdüklerini söyledi.

Özel sektörde çalışan öğretmenler olarak bu ülkenin en güvencesiz, en düşük ücretli, en fazla baskı altında çalışan eğitim emekçileri olduklarına dikkat çeken Atbaş “Yıllardır susturulmaya çalışılan bir topluluğun sesiyle yola çıkıyoruz. Kolejlerde, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretmenler olarak yıllardır süren adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltiyor ve artık değiştirmek için yürüyoruz” diye konuştu.

EMEĞİMİZ YOK SAYILIYOR

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin haftada 45 saati aşan ağır bir çalışma yüküne rağmen düşük maaşlara mahkum edildiklerini, belirli süreli sözleşmelerle işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bırakılıp sendikal faaliyetlerinin engellendiğini belirten Atbaş “Mesleki saygınlığımız ayaklar altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Özel okul patronlarının yaz aylarında maaş ödememek için öğretmenlere yıllık sözleşme bile yapmadığını belirten Atbaş, “Tüm bu usulsüzlüklerle anayasal haklarımız gasbediliyor, emeğimiz görmezden geliniyor” ifadelerini kullandı. Kamu ve özel sektör öğretmenleri arasındaki uçuruma da dikkati çeken Atbaş “Aynı işi yapıp birimiz güvenceli çalışırken diğeri güvencesiz olamaz” tepkisini göstererek kamudaki meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olmak istediklerini söyledi.

Atbaş son olarak TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna da derhâl toplanarak sorunlarına çözüm üretmesi çağrısını yaptı.

Açıklamanın ardından öğretmenler Ankara’ya gitmek üzere yürüyüşe başladı. Haber Merkezi