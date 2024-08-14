İnsanca yaşamak için direniş

İstanbul Esenyurt’ta Sabancı Holding’e ait CarrefourSA market zincirinin deposunda 6 işçinin işten çıkarılmasının ardından eylem başlatan çok sayıda işçi, eylemlerini 2’nci gününde devam ettirdi.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde başlatılan eyleme ilişkin işveren tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Depo önünde sloganlarla direnişlerini sürdüren işçiler, binanın üst katlarından videoya alındı. Videoya çekilen işçiler, işveren tarafına “Yönetim istifa” diyerek tepki gösterdi.

İşçilere karşı direnişi bölmek için polis barikatı da kuruldu. Polisler, DGD-SEN temsilcileri ve işçilerin deponun giriş kısmına geçmelerine izin vermedi. Dışarıda kalanlar tel örgülerin arkasından, çalışan işçiler ise depo önünden direnişlerini sürdürdü.

İşten çıkarılan Atılgan Erdoğmuş, yaşadığı süreci BirGün’e anlattı.

Erdoğmuş, düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını ve hiçbir iş güvenliği önleminin alınmadığını söyledi, işçilerin sıklıkla iş kazası nedeniyle yaralandığını ifade etti. Erdoğmuş,"Biz can güvenliğimiz olsun, geçimimizi sağlayacağımız bir maaşımız olsun istedik. Bunu yetkililere söyledik bu karşılığı aldık. Beni arayıp ‘İşten çıkarıldın’ dediler. Bitmeyen sorunlar olduğu için, bizim atılmamızın üzerine çalışan tüm arkadaşlarımız iş bırakma eylemi başlattı. Kimse çalışma koşullarından memnun olmadığı için herkes sendikalı oldu. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi. Tel örgülerin arkasından BirGün’e konuşan işçi Erkan Yıldırım, "Arkadaşlarımız alınana kadar davam bitmeyecek. Şu an içeride çalışan kimse yok. Bunun nedeni bize içeride insan gibi davranmamalarıdır. Güç gereken bir iş yapmamıza rağmen, bize çöpe atacağımız yemekler veriyorlar. Beş dakika mola verelim, ikinci dakikasında yetkililer bağırarak kaldırıyor. Artık bize insan gibi davransınlar istiyoruz. Yarısının vergiye gittiği maaşlarla, bu muameleyi görmeyi hiçbir işçi hak etmiyor" dedi.

İşçileri ziyarete gelen PTT-Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile DEM Parti, TKP, TİP, ESP temsilcileri de eylemi tel örgülerin arkasından destekledi.