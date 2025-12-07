“İnsanca yaşanabilir asgari ücret" için Kartal'da sokağa çıktılar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantı öncesi sendikalar ve emek örgütleri, Kartal'da basın açıklaması düzenleyerek insanca yaşam koşullarının yaratılması için çağrı yaptı.

Kartal Halk İnisiyatifi açıklamasında ekonomik krizin faturasının işçilere, emekçilere ve emeklilere kesildiği vurgulanarak “İnsanca yaşanabilir asgari ücret istiyoruz” denildi.

Açıklamada, Türk-İş’in komisyonu 'adil bir yapı olmadığı' gerekçesiyle boykot edeceği hatırlatılırken asgari ücret belirleme süreçlerine IMF ve Dünya Bankası’nın müdahale ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca çocuk işçiliğine karşı mücadele ve MESEM projesinin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, artan kiralar, gıda fiyatları, ulaşım ve enerji giderlerinin işçi ve emekçileri açlığa sürüklediği belirtildi. Açıklamada şu talepler sıralandı:

"Yoksulluk sınırının üzerinde, enflasyona karşı korunmuş asgari ücret,



Dolaylı vergilerin azaltılması, servet vergisinin artırılması,



Emekçi ve emekliye sadaka değil haklarının verilmesi,



Sendikal örgütlenme ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılması,



Savaş ve rant projeleri yerine bütçenin eğitime, sağlığa ve barınmaya ayrılması,

İşten çıkarmaların yasaklanması,

MESEM ve benzeri programlarla çocuk işçiliğinin meşrulaştırılmasına son verilmesi."