"İnsani ara" uzayacak mı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından girilen 4 günlük insani aranın 3. günü geride kalırken insani aranın uzatılıp uzatılmayacağı tartışma konusu oldu. İsrail'den henüz bu konuda bir yeşil ışık gelmezken, ABD Başkanı Joe Biden "böyle bir ihtimal var" açıklaması yaptı. Öte yandan Hamas da yazılı açıklama yaparak insani arayı uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından girilen 4 günlük insani aranın 3. günü geride kaldı. Bugün de esir takası gerçekleşirken; Hamas elindeki 17 esiri, İsrail ise hapishanelerdeki kadın ve çocuklardan oluşan 39 mahkûmu serbest bıraktı.

İnsani aranın yarın sona ermesi beklenirken uzatılıp uzatılmayacağı da tartışma konusu. Bu konuda ABD Başkanı Joe Biden'dan bir açıklama gelirken Hamas'ın da insani arayı uzatmaya hazır olduğu iddia edildi. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı'nın insani aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılara onay verdiği açıklandı. İsrail'den ise insani aranın uzatılmasına yönelik henüz bir yeşil ışık gelmedi.

BIDEN: BÖYLE BİR İHTİMAL VAR

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var." cevabını verdi.

"HAMAS 2 İLA 4 GÜN UZATMAYA HAZIR"

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

Öte yandan isminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Hamas’a yakın bir kaynak da, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu öne sürerek, "Hamas arabuluculara direniş hareketlerinin mevcut ateşkesi 2 ila 4 gün uzatmaya istekli olduğunu bildirdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Hamas, ilk etapta 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.